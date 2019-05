Bombardier vend son usine d'aérostructures au Maroc, le repreneur identifié

Le constructeur aéronautique canadien Bombardier a annoncé aujourd’hui, lors de la présentation de ses résultats trimestriels, qu’il allait créer une division aéronautique unique en rapprochant ses activités d’avions d’affaires et de court-courriers et accentuer ses cessions d’actifs non stratégiques en vendant ses unités d’aérostructures à Belfast (Irlande du Nord) et au Maroc.

“La consolidation des activités aéronautiques simplifiera notre structure et la rendra plus ciblée sur nos marques phares : Global, Challenger, Learjet et CRJ. Elle nous permettra aussi de mieux soutenir nos clients et de générer plus de valeur pour nos actionnaires”, explique Alain Bellemarre, PDG de Bombardier dans un communiqué annonçante également une relocalisation des activités d’aérostructures du constructeur à Montréal et au Mexique.

“Bombardier fait une restructuration de son activité aéronautique. L’entreprise préfère se concentrer sur les avions d’affaires et les avions commerciaux plutôt que sur les activités d’aérostructures. L’assemblage des composants d’avions ne sera plus assuré”, explique Safaa Bouchouirab, responsable des relations publiques auprès de Bombardier Aérostructures et Services d’ingénierie au Maroc.

Quid des près de 400 personnes employées à Nouaceur, le principal site de Bombardier au...