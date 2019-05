Assises de la fiscalité : Les 19 propositions du PPS

Le Parti du progrès et du socialisme (PPS) veut contribuer aux Assises de la fiscalité et il le fait savoir. Dans un document publié ce jeudi, le parti au livre évoque les différentes formes d’injustice fiscale qui font régner une relation de “méfiance entre l’administration fiscale et les contribuables”, avant de lister les 19 propositions du parti qui seront présentées lors des Assises de la fiscalité, prévues les 3 et 4 mai à Skhirat. Son objectif ? Participer à la mise en place d’une “vraie réforme fiscale” au Maroc.

Pour le parti au livre, cette contribution “s’inscrit parfaitement dans la note de cadrage élaborée à cet effet par le Ministère des Finances”. La formation dirigée par Nabil Benabdellah estime que ses propositions “répondent à une attente et à une exigence exprimée depuis fort longtemps par divers milieux, dont le PPS”, informe la note de propositions. Mais aussi puisque ces assises “doivent aboutir à un projet de loi-cadre qui sera adopté selon le processus législatif en vigueur et mis en œuvre progressivement dans un délai de 5 ans”, poursuit la même source.

Un système fiscal défaillant

Pour justifier sa contribution, le parti du Livre évoque de multiples dysfonctionnements qui font que le système fiscal marocain soit “injuste et peu productif”. Dans ce sens, le document rappelle plusieurs cas d’injustice fiscale, par exemple, 62 % des 16.000 médecins au Maroc paient moins de 10.000 DH d’IR par an, 5.000 commerçants grossistes versent moins de 5.000 dirhams d’IR ou d’IS par an, et 47.000 entreprises du commerce de gros réalisent un chiffre d’affaires annuel de 53 milliards de dirhams, sans déclarer de résultats.

Le document évoque également les pertes engendrées par les dérogations fiscales. “Sur la période 2006 à 2013, les dérogations fiscales ont totalisé la somme hallucinante de 234 Md DH, soit 1.3 fois les recettes fiscales prévues en 2014 ou plus de 28% de la richesse produite chaque année”.

Elargir l’assiette fiscale

Après une présentation de l’état des lieux du système fiscal marocain, le parti du Livre a dressé une liste de propositions “concrètes”, avec l’ambition de faire déboucher les Assises de la fiscalité sur “une nouvelle ère marquée par l’instauration de relations de confiance entre l’administration des impôts et les contribuables”, souligne le document.

Ces propositions vont dans le sens de l’élargissement de l’assiette fiscale, notamment à travers la lutte conte l’évasion et la fraude fiscale et l’inclusion fiscale du secteur informel. Le parti a également suggéré de rationaliser les dépenses fiscales selon des critères transparents et démocratiquement élaborés, et d’instaurer plus de justice fiscale et d’équité fiscale. L’encouragement de l’épargne productive et de l’investissement créateur de richesses et d’emplois est également évoqué par le Parti, qui appelle aussi à la simplification des taux et des procédures, et au renforcement de la souveraineté fiscale du pays.