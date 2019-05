Un site Internet accompagnera les PME en attendant un Small Business Act

Problèmes de recours au financement, bureaucratie écrasante, délais de paiement… “Tous les maux des TPE ont été abordés lors de cette conférence. Il était aussi temps de faire un état des lieux sur le relationnel avec les banques et sur les problèmes culturels qui animent les PME. Cette structure est au Maroc souvent perçu par le dirigeant comme une vache à lait, un moyen de rafler la mise sans réelles perspectives d’investissement ou de développement”, nous confie l’économiste Mehdi Fakir, intervenant lors de l’événement.

500 entreprises ont participé mardi au Forum sur la relance de l’investissement dans les PME, organisé par la Banque populaire, en présence de Mohamed Benchaâboun, ministre des Finances et ancien patron de la banque. L’objectif de ce forum: tenter de lever les incohérences et améliorer la situation dans laquelle baignent les PME depuis plusieurs années.

article suivant