Rabie El Ablaq met fin à sa grève de la faim et de l'eau

Dans une lettre adressée au chef du gouvernement, au ministre d’Etat chargé des Droits de l’Homme ainsi qu’à l’administration pénitentiaire, le président de l’AMDH Ahmed El Haij dénonçait la détérioration de l’état de santé d’El Ablaq qui, selon l’ONG, était “entre la vie et la mort”. “Il est sous votre responsabilité, sauvez- le”, appelait l’association.

Nous aimons la vie, mais nous ne craignons pas la mort”. C’est par cette phrase rapportée par l’avocate Asmae El Ouadie sur sa page Facebook que le journaliste Rabie El Ablaq annonce la suspension de sa grève de faim et de l’eau. Entamée il y a plus de 40 jours pour protester contre “ses conditions d’incarcération”, sa grève inquiétait les proches du détenu du Hirak qui séjourne actuellement à la prison de Tanger 2.

Après plus de 40 jours, le journaliste Rabie El Ablaq, détenu du Hirak à la prison de Tanger 2, suspend sa grève de la faim et de l’eau.

