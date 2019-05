Cinquième hausse des prix du carburant depuis le début de l'année

Ce mercredi 1er mai, le prix du baril Brent a dépassé la barre des 72 dollars sur les marchés internationaux. En cause, une conjonction de plusieurs facteurs qui font flamber le cours de l’or noir. La situation au Venezuela se crispe, alors que les yeux sont rivés sur la Libye qui est au bord de la guerre civile. En plus des situations politiques de ces deux grands producteurs de pétrole, c’est l’excellente santé de l’économie américaine qui augmente la demande. En mars dernier, la production d’or noir au pays de l’Oncle Sam a atteint le record de 12,2 millions de barils par jour.

Le lendemain de l’annonce de ces chiffres par le HCP, en marge d’une réunion tenue au siège du ministère de l’Intérieur sur l’approvisionnement du marché au mois de ramadan, Lahcen Daoudi renouvelait sa ferme intention d’appliquer le plafonnement des marges de bénéfices des grandes sociétés de distribution de carburants au Maroc. “Mais Daoudi tout seul n’a pas le pouvoir de tout un gouvernement, la décision est entre les mains de l’exécutif,” déclarait le ministre des Affaires générales et de la gouvernance, qui estime que le Maroc ne fait subir les répercussions d’une “crise à l’échelle mondiale”.

Ce mercredi, les prix des carburants ont été revus à la hausse, pour la cinquième fois depuis le début de l’année. La hausse enregistrée est de 16 à 17 centimes pour litre le diesel et de 22 centimes pour le super sans plomb.

Comme tous les quinze jours, les prix des carburants ont évolué ce 1er mai. Et pour la cinquième fois depuis le début de l'année, c'est une évolution à la hausse.

