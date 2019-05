6 clés pour comprendre la dernière résolution de l'ONU

Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté hier une résolution prorogeant le mandat de la Mission des Nations Unies au Sahara. Sur les quinze membres du Conseil de sécurité, treize ont voté en faveur du texte tandis que deux pays se sont abstenus à savoir l’Afrique du Sud et la Russie. Saluée par le Maroc, cette résolution entérine des évolutions ayant eu lieu au mois d’octobre dernier. Elle marque aussi le début d’une période durant laquelle la MINURSO sera soumise à une stricte évaluation. La résolution dessine enfin les contours d’éventuelles négociations entre les parties au conflit.

Pays voisins ou parties au conflit, même combat

Comme ce fut le cas avec la résolution 2440 adoptée en octobre dernier, cette nouvelle mouture ne fait plus de distinctions entre “pays voisins” et “parties au conflit” pour faire référence à la Mauritanie et l’Algérie. Une confirmation qui fait office de rupture avec la tradition onusienne puisque, depuis 2002, la majorité des résolutions relatives à la MINURSO faisaient cette distinction. Dans le projet de résolution consulté par TelQuel, les deux pays sont...