TelQuel lance “Sawty”, une plateforme de débat participatif en ligne

Dès à présent, vous avez rendez-vous sur Sawty.ma pour faire porter votre voix dans le débat public marocain. Sawty, c’est “ma voix”, mais c’est surtout la nôtre, Marocains, citoyens, étudiants, salariés, militants, entrepreneurs, représentants d’organisations… Sur cette plateforme en ligne, gratuite et ouverte à tous, la rédaction de TelQuel proposera régulièrement des débats thématiques autour de sujets qui nous concernent tous.

Proposez, votez, commentez… En quelques clics, contribuez à l’édification d’une solution collective

Partant du constat que la voix des Marocains est trop souvent absente de ces questions qui ont pourtant un impact sur notre quotidien, nos vies de famille, notre porte-monnaie, notre santé, voire nos libertés, cet espace est pensé à la fois comme un laboratoire pour trouver ensemble des solutions aux problèmes du Maroc d’aujourd’hui et comme un vecteur pour interpeler les décideurs.

Pour se mettre en jambe, un premier débat intitulé « Vos propositions pour un impôt plus juste » est d’ores et déjà ouvert et n’attend que votre contribution.

Comment ça marche ?

À l’instar de ce premier débat sur la fiscalité, des « projets participatifs » seront régulièrement mis en ligne sur Sawty.ma, autour de thématiques en lien avec l’actualité, ou tout simplement porteuses d’enjeux pour la société marocaine. Chaque projet est ouvert aux contributions pendant une période donnée, d’environ un mois. Dans ce laps de temps, chacun est invité à y apporter sa contribution, après une simple inscription en ligne de quelques clics. Plusieurs possibilités s’offrent alors :

J’ai des idées très précises sur ce qui ne va pas et sur les solutions qu’il faudrait adopter –> Intégrez directement vos propositions sur la plateforme pour les soumettre aux votes des internautes. Réagissez aux propositions déjà publiées en argumentant pour ou contre.

Informez-vous grâce à la documentation et à l’actualité autour de la thématique disponible sur la plateforme. Consultez les propositions des autres internautes, votez pour ou contre. Rendez-vous aussi dans la « boite à idées» pour un brainstorming géant et virtuel. J’ai envie de donner mon avis, mais je n’ai pas le temps de m’investir –> Répondez rapidement et de manière anonyme à un questionnaire d’une dizaine de questions sous forme de sondage. Cela permettra de mieux cerner comment chaque sujet est perçu et compris.

À l’exception des réponses du questionnaire qui sont privées, toutes les contributions sont publiques, et soumises aux votes et arguments des autres utilisateurs de la plateforme. Comme dans une salle de réunion, la parole y est libre. Vos propositions ne peuvent pas être supprimées par un administrateur. Néanmoins, celles qui seraient contraires à la “charte d’utilisation” seront déplacées dans une corbeille qui demeure accessible au public.

À quoi bon ?

TelQuel relaie directement votre voix aux décideurs concernés.

Vos propositions ne sont pas un coup d’épée dans l’eau. Après la clôture de chaque consultation, la rédaction de TelQuel s’engage à réaliser une synthèse pour mettre en avant les solutions qui auront émergé collectivement. Grâce au système de votes et d’arguments, ce résumé rendra compte de toute la vivacité et des nuances du débat. Cette synthèse sera relayée sur le magazine et le site internet de TelQuel. Elle sera également transmise aux décideurs concernés par chaque thématique. Pour le premier débat sur la fiscalité, la synthèse de vos échanges sera transmise au Chef de gouvernement, au ministre des Finances, à son Directeur général des impôts, aux deux Présidents des deux chambres du Parlement, aux présidents des commissions des Finances des deux chambres et aux Présidents des groupes parlementaires des deux chambres.

Qui se cache derrière Sawty ?

Sawty est une initiative de la rédaction de TelQuel. La plateforme utilise une solution payante développée par la start-up française Cap Collectif. Cette entreprise s’est notamment fait connaitre pour avoir mis au point le site du gouvernement français pour l’organisation de son « Grand débat national », récoltant près de deux millions de contributions. À plus petite échelle, la plateforme est surtout utilisée à travers le monde, par des collectivités locales et des parlementaires.

Le fait qu’un média se saisisse de cet outil d’intelligence collective est en revanche assez inédit. Inédit, mais pas incohérent. Nous l’utiliserons en effet comme un nouveau moyen d’informer sur le Maroc tel qu’il est, en parfait accord avec notre ligne éditoriale. Il ne s’agit donc pas d’une démarche partisane car, comme dans les pages du magazine et sur Telquel.ma la rédaction met sa neutralité et ses compétences journalistiques au service de la vie démocratique du pays. Pour le reste, c’est à vous de jouer.