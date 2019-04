Production, les sans-papiers de l’audiovisuel

C’est pour un casting ?”, demande un grand gaillard à l’entrée des bureaux de Videorama, leader historique de la production audiovisuelle au Maroc, avec plus de 40% de parts de marché. À l’intérieur, on croirait à une erreur de casting, justement. Les gros poissons de l’industrie sont tous là : Videorama, Sigma et Image Factory, autour d’une immense table ovale lustrée, un regard inquiet sur l’aiguille qui tourne, le portable scotché à l’oreille. Ça fait longtemps que ces rivaux de toujours n’ont pas été réunis dans une même salle, à la même heure, et pour parler d’une seule et même voix : “Y en a assez, trop c’est trop. Quelles sont les règles du jeu?”

Les règles du jeu, établies par le Centre cinématographique marocain (CCM), sont pourtant claires : les autorisations de tournage — sésame pour tourner, ne serait-ce que quelques secondes, toute image destinée à la diffusion — sont délivrées, au compte-gouttes, aux sociétés de production qui bénéficient d’un capital social, entièrement libéré, égal ou supérieur à 500.000 dirhams et qui ont produit au moins un long métrage...