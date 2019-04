Mahi Binebine: l'hymne aux cheikhates

Elle s’appelle Hayat, “la vie” en arabe. Un prénom qui dépasse celle qui a grandi rue du Pardon, à Marrakech, tantôt apprentie couturière, tantôt artiste en herbe, un foulard autour de la croupe. “Pour m’avoir baptisée de la sorte, elle avait dû nourrir de grandes ambitions à mon endroit”, regrette la rouquine. D’autant que son enfance est terne. Sa voisine, Mamyta, lui sert de refuge. Plus tard, cette célèbre cheikha, Serghinia de son vrai nom, lui fait la grâce de l’engager dans sa troupe et la sauver de sa famille.

A 14 ans seulement, Hayat s’empresse de quitter les siens : les mains “calleuses” du père qui effleuraient sa peau et le regard insensible de la mère. Aux côtés de la diva plébiscitée, l’adolescente s’initie au monde de la nuit. Partagée entre les joies et les violences nocturnes, la nouvelle noctambule relâche son corps et s’abandonne au rythme impétueux des percussions. Dans Rue du Pardon, à paraître cette...