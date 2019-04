Maroc - Emirats: Un nouveau départ d'ambassadeur et une foule de questions

Depuis une semaine, la rumeur courait entre diplomates dans les salons de Rabat. Elle s’est confirmée le 21 avril lorsque l’ambassadeur des Emirats arabes unis au Maroc, Ali Salem Al Kaâbi, a quitté le territoire national pour une destination inconnue. Selon Akhbar Al Yaoum, Abu Dhabi aurait décidé de rappeler son émissaire suite à “une requête souveraine urgente”.

La diplomatie marocaine n’a toujours pas réagi officiellement à ce départ, mais, selon nos informations, elle en a été notifiée, comme l’exigent les us diplomatiques. Le ministère des Affaires étrangères n’a en revanche pas été informé de la date du retour du diplomate émirati au Maroc, alors qu’il s’agit là d’une “habitude” diplomatique selon nos sources. Un écart de communication peu habituel et qui suscite de nombreuses interrogations quant à l’état des relations entre Rabat et Abu Dhabi, alors que les deux pays soufflent le chaud et le froid chacun de leur côté.

Le froid…

Ce départ suscite d’autant plus d’interrogations qu’il intervient dans un contexte qui laisse planer le doute quant aux relations entre le Maroc et...