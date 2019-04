Pour 71% de la jeunesse arabe, Facebook est "fiable" pour s'informer

Du monde arabe et des médias sociaux, on retient souvent le rôle joué par ces derniers lors des soulèvements populaires en 2011, voire récemment en Algérie et au Soudan. Leur présence, à l’instar du reste du globe, reste en constante démocratisation comme l’indique un rapport récemment publié par l’Université de l’Oregon (États-Unis). Septième livre blanc annuel publié par l’établissement américain, il détaille les usages et évolutions des médias sociaux “en utilisant une grande variété de sources académiques, industrielles et médiatiques”, expliquent les auteurs.

Si l’Arabie saoudite connaît le taux de croissance annuel d’utilisateurs de médias sociaux le plus élevé du monde, le Maroc se positionne juste derrière dans la région MENA. Avec 14%, il est le second pays de la zone où la pénétration des médias sociaux demeure supérieure à la moyenne mondiale (13%), entre janvier 2017 et janvier 2018.

...