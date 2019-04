Nouvelle arrestation à Dakhla dans le cadre de l'enquête sur la cellule terroriste démantelée à Salé

Le BCIJ a arrêté six extrémistes à Salé qui ont prêté allégeance à Daech et qui étaient à un stade avancé pour l’exécution d’opérations terroristes dans le Royaume. L’enquête avec les mis en cause est en cours sous la supervision du parquet compétent, selon le communiqué.

à lire aussi Le BCIJ démantèle une cellule de six partisans de Daech à Salé