🔑 G. Achcar: “En Algérie et au Soudan, l'armée sacrifie la tête du régime pour préserver le reste”

A Khartoum et Ă Alger, la rue a obtenu le dĂ©part de deux leaders de rĂ©gimes en place depuis des dĂ©cennies, Omar El-BĂ©chir et Abdelaziz Bouteflika. Mais face Ă l’espoir de changement, les interrogations sont vives sur la manière dont les transitions peuvent s’opĂ©rer. Assistons-nous Ă la rĂ©ouverture d’une parenthèse de dĂ©mocratisation que l’on pensait refermĂ©e dans une rĂ©gion MENA qui a vu ses aspirations douchĂ©es, après 2011, de Tunis Ă Damas, en passant par Le Caire et Sanaa ? Gilbert Achcar, professeur de relations internationales et politiques Ă la School of Oriental and African Studies au sein de l’UniversitĂ© de Londres, revient sur la position des armĂ©es dans ces rĂ©voltes en cours.

TelQuel: En Algérie et au Soudan, l’armée a essayé de se présenter en arbitre dans les révoltes en cours. Pour quelles raisons ?

Gilbert Achacar : Ce sont des institutions militaires dont tout le monde sait qu’elles sont la véritable ossature du régime dans des pays comme l’Algérie, le Soudan ou l’Égypte. Voyant l’ampleur du mécontentement populaire, ils ont décidé d’agir par un coup d’État conservateur, qui...