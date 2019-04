Zakaria Boualem et les convocations pour le service militaire

Si on en croit les réseaux sociaux, les convocations au service militaire ont commencé à tomber. Zakaria Boualem est trop vieux pour être appelé et trop jeune pour avoir des enfants concernés, il pourrait donc s’en foutre sans le moindre scrupule. Après tout, depuis que le Maroc est devenu une société privée, l’idée de base est de s’occuper de ses affaires, n’est-ce pas ? Pourtant, le bougre continue de nourrir une sombre angoisse au sujet de la pertinence de cette initiative, il n’y peut rien. Et voici pourquoi.

Elle est basée sur un malentendu. Certes, il suffit de faire un tour sur la Toile pour se trouver frappé par le patriotisme que nous dégageons. Il suffit qu’un vendeur de meubles nous insulte ou qu’un film nous offusque pour se trouver submergé de messages indignés qui exhibent au grand jour un sentiment national puissant. Il existe une foule de gens qui annoncent régulièrement être prêts au sacrifice suprême pour défendre notre honneur, c’est une réalité incontestable. Mais il ne faut pas croire tout ce qu’on raconte, la langue n’a pas d’os.

...