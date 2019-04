Yasser Tamsamani: “Il faut taxer fortement le patrimoine dormant”

Quel modèle économique pour le Maroc de demain ? Telle est la question qui taraude experts, économistes et politiques. Si chacun y va de son diagnostic, les pistes de solutions ne brillent guère par leur originalité. Accélérer la décentralisation, élargir la base imposable, peaufiner les instruments d’attraction des IDE… les recommandations se suivent et se ressemblent. Yasser Tamsamani prône, a contrario d’une certaine pensée unique, une approche iconoclaste, mettant l’emphase sur la réduction des inégalités et l’atomisation des espaces disponibles au déploiement libre des instincts spéculatifs. Une pensée à rebours de la doxa classique, qu’il explicite pour TelQuel.

Vous avez rédigé un rapport dans lequel vous proposez des pistes en vue d’une refonte du modèle de développement du royaume. Dans le dédale de propositions actuelles, où se situe l’originalité de vos recommandations ?

L’original dans notre rapport, ce ne sont pas uniquement les recommandations, mais la démarche. L’idée n’était pas de proposer des pistes éparpillées ne faisant pas corps, mais de développer une trame de fond autour de la question du nouveau rôle de l’État-providence via un interventionnisme qualitatif. Comme...