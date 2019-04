Papy-boom politique

La médecine n’est plus ce qu’elle était. Il y a encore quelques décennies, un bon rhume, une petite crise cardiaque vous envoyaient son homme au paradis. Surtout s’il était d’un certain âge. Désormais, le progrès étant implacable, on a ajouté une étape entre la vie et la mort, une sorte de limbe qui peut durer des années. Les conséquences politiques de ce phénomène sont méconnues mais écrasantes.

Bouteflika, déficient et incontinent depuis 2013, a pourtant régné encore cinq ans. A comparer avec les quelques mois qu’a duré l’agonie du général Franco en 1975. Des effondrements physiques d’hommes de pouvoir sont légion dans l’histoire. Mais ils ne duraient jamais plus que quelques jours, quelques semaines. Le temps qu’on leur trouve des remplaçants, le temps que la médecine déclare son impuissance. Désormais, les progrès médicaux sont à mettre en perspective avec l’archaïsme des pouvoirs dans les pays du Sud.

Car l’alternance biologique fut, pendant longtemps, l’unique moyen de renouveler les têtes au sommet de la pyramide. “Le gouvernement russe est une monarchie absolue, tempérée par l’assassinat”. On doit cette formule à Astolphe...