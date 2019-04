Migrants et réfugiés: un accès à la justice semé d’embûches

Installé au Maroc depuis douze ans, Steve, originaire du Congo-Brazzaville, vit à Rabat où il enchaîne les petits boulots. Depuis plusieurs mois, il officie en tant que bénévole pour l’association Afrique Culture dans l’accompagnement des migrants subsahariens dans leur intégration au Maroc.

“Même les migrants régularisés souffrent lorsqu’ils essaient d’obtenir justice auprès de la police ou du tribunal” Steve, bénévole de l'association Afrique Culture

Pour lui, si l’accès à l’éducation pour les enfants s’est sensiblement amélioré grâce aux efforts des pouvoirs publics et du tissu associatif, l’accès à la justice est loin d’être garanti pour beaucoup de migrants. “Les personnes en situation irrégulière sont naturellement plus réticentes à faire valoir leurs droits devant la justice. De peur de se faire refouler, ils acceptent d’endurer les agressions, l’exploitation au travail et la discrimination”, regrette-t-il. Mais pour lui, “même les régularisés souffrent lorsqu’ils essaient d’obtenir justice auprès de la police ou du tribunal”.

Affaires aux oubliettes

“Les voyous profitent de la précarité des migrants pour les agresser et les voler en toute impunité” Steve, bénévole de l'association Afrique Culture

Des affaires négligées...