Hommage: le sacrifice d'Anne Dufourmantelle

Le sacrifice est un acte de désobéissance, toujours. Engagé contre la morale commune, il est un acte singulier, situé dans un temps et un lieu précis, sans retour en arrière possible”.

Anne Dufourmantelle revisite, en philosophe, en psychanalyste et en lectrice passionnée, les grands classiques de la littérature et de l’histoire, pour retracer les portraits de ces femmes qui ont illustré, chacune à sa manière, ce geste démesuré qui subvertit le politique, l’espace commun et la famille.

Iphigénie, Antigone, Jeanne d’Arc, Cordélia la fille préférée du roi Lear, Héloïse, Iseut, la vierge Marie, Médée… Anne Dufourmantelle évoque tour à tour les jeunes filles, les amantes, les mères, les artistes, comme les anonymes des faits divers. “Un monde sans sacrifice est un monde perdu, jugeait le philosophe Jan Patocka. Un monde dédié au sacrifice le serait aussi.”

Symptôme d’un...