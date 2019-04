Noureddine Saïl: “Le débat actuel sur la langue arabe est globalement hystérique!”

Rien n’a été décidé de façon claire au matin de l’Indépendance. Les différents gouvernements ont laissé faire tout en affirmant, haut et fort, que l’arabe est la langue du Coran, de la Oumma, du Maroc et de l’enseignement…

à lire aussi Enseignement: des intellectuels disent oui au français

En revanche, l’éternel populisme des leaders et des partis a fait, depuis lors, que tous les cinq ou dix ans, intervient bruyamment, à un niveau ou un autre du cursus scolaire, une arabisation de l’enseignement. On en est arrivé à trouver tout à fait normal le fait que les matières scientifiques soient enseignées en arabe pendant douze ans, du primaire au baccalauréat, et qu’arrivé à l’Université l’étudiant doive suivre les cours de médecine, de maths, de physique, de chimie, d’agronomie, de statistiques et j’en passe, en français… On ne rit pas, de grâce !Mais aucun décideur n’a sérieusement travaillé, à l’époque, à faire de l’arabe une langue de combat pour la modernité, à créer de vraies commissions pluridisciplinaires chargées de réinventer une lingua arabica capable d’accompagner, dans son évolution scientifique et technologique, le monde en effervescence des années...