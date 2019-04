Alerte à la bombe à Madrid : un gratte-ciel abritant des ambassades évacué

Une tour abritant les ambassades britannique, canadienne, australienne et néerlandaise à Madrid a été évacuée dans la matinée de ce mardi 16 avril, après une alerte à la bombe, a annoncé la police espagnole.

🚩ÚLTIMA HORA

La @policia trabaja en estos momentos en Madrid en el rascacielos Torrespacio, que está siendo desalojado por motivos de seguridad. Por favor, que cualquier persona en el interior del edificio o las inmediaciones siga las indicaciones del personal de seguridad pic.twitter.com/1MlDhkGKny — Policía Nacional (@policia) April 16, 2019

“Nous avons reçu une alerte à la bombe (…) l’évacuation a commencé. Il faut travailler, faire une inspection” de cette tour appelée Torrespacio, a indiqué un porte-parole de la police à l’AFP.

La Police nationale et les services d’urgence se sont précipités sur les lieux, l’une des quatre tours du Paseo de la Castellana. Le Torrespacio est le quatrième plus haut gratte-ciel d’Espagne et le vingt-quatrième d’Europe, mesurant 235 mètres de haut et comprenant 57 étages. Des hélicoptères de police survolent actuellement la capitale espagnole.

La police espagnole a déclaré dans un tweet sur sa page Twitter, que le Torrespacio “ est en train d’être évacué pour des raisons de sécurité”. Et d’ajouter : “S’il vous plaît, que toute personne à l’intérieur du bâtiment ou des environs suivent les instructions du personnel de sécurité.”