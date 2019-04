Ryad Square, la nouvelle destination familiale de loisirs, shopping et détente de Rabat

Ryad Square, le tout nouveau centre commercial tant attendu par les Rbatis ouvrira ses portes le 19 avril 2019 au cœur du quartier Souissi. Déployé sur 15.000 m2, ce véritable Mall familial saura combler les besoins de chacun avec une multitude d’enseignes de loisirs, restauration, bricolage, mode, décoration… dont plusieurs marques internationales présentes pour la première fois à Rabat et au Maroc.

Nouvelle destination shopping incontournable de Rabat, Ryad Square est aussi le nouveau marqueur de la capitale. Ses intérieurs contemporains baignés de lumière et ses larges terrasses publiques l’inscrivent définitivement dans le positionnement de cette Ville Lumière en plein développement.

Fruit d’un investissement de 220 millions de dirhams et d’une heureuse collaboration entre FC2B, foncière spécialisée dans le retail, et ArchiPlus (Mounir Hargam), fort d’une expertise en centres commerciaux qui n’est plus à démontrer, Ryad Square a été pensé dans les moindres détails pour répondre à la fois aux besoins et aux exigences des familles mais aussi de tous ceux qui souhaitent faire une pause durant leur journée de travail. Sa situation exceptionnelle, son architecture intérieure lumineuse déployée sur quatre niveaux, sans oublier la qualité de sa conception répondant aux normes internationales, ont enthousiasmé de nombreuses enseignes mondiales qui ont choisi Ryad Square comme premier lieu d’implantation dans la capitale du Royaume, et même pour certaines, comme premier lieu d’implantation au Maroc ! Autant d’éléments qui expliquent aisément que ce mall ambitionne d’attirer plus de 3 millions de visiteurs par an et pourvoir à quelque 750 emplois direct en plus des 4 000 emplois indirects.

Une situation exceptionnelle

Situé près des zones résidentielles de haut standing que sont Souissi et Hay Riad, auxquelles s’ajoutera bientôt une zone résidentielle au sud de la rocade Casablanca-Fès, Ryad Square bénéficie également de la proximité des bureaux de Hay Riad et Zenith. Le mall s’intègre dans une zone commerciale déjà très prisée des Rbatis qui apprécient son accessibilité et ses facilités de stationnement. En outre, très facile d’accès depuis le centre-ville de Rabat et ses zones périphériques (Temara, Salé et Skhirat), Ryad Square captera aisément la clientèle de passage sur la rocade.

Un mall pour tous les besoins et toutes les envies ; un mall « all in one place »

Les concepteurs de Ryad Square ont taillé un centre commercial sur mesure afin de répondre aux besoins et envies d’une clientèle familiale ainsi que d’une clientèle de bureau.

Grâce à ses multiples enseignes et une offre très équilibrée entre équipements de la maison, bricolage, mode, culture, jouets, restaurant, sport, services et supermarché, Ryad Square est assurément le lieu à même de répondre aux besoins de tous les membres de la famille. Son architecture et son offre loisirs lui permettent aussi d’offrir aux grands et aux petits d’agréables moments de loisirs. Son food court, ses services et l’offre d’équipements de la personne en font également un espace de détente pour une pause entre collègues de travail.

La cohérence et la complémentarité de l’offre assureront, au centre commercial, une activité importante toute la journée et ce, tous les jours de la semaine.

Sans dévoiler toutes les enseignes qui sont à découvrir en avril, voici déjà quelques noms par secteurs d’activités :