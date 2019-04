Sochepress-Sapress: un géant de papier

Un chamboulement dans le monde de la presse. Dans un communiqué rendu public le 19 mars, on apprenait qu’Edito Ventures, un fonds d’investissement géré par Upline Group, a racheté 80% de la société de distribution de presse Sochepress. Le même fonds s’était déjà offert son concurrent, Sapress, en 2009. Ces 80% repris par Edito Ventures appartenaient au groupe français Presstalis. “Mais c’est une situation à très court terme”, nous confiait en mars dernier Amine Benchekri, DG de Sapress.

“Presstalis, qui détient encore 20% de Sochepress, se retirera rapidement, le temps de stabiliser le rapprochement”. En détenant les deux seuls distributeurs de la presse au Maroc, Edito Ventures crée une situation de monopole, qui inquiète les acteurs de la presse et de l’édition dans un secteur qui n’arrive pas à sortir la tête de l’eau.

Une lente réorganisation

Retour en arrière. Alors que le secteur a de plus en plus de difficultés suite à la baisse des ventes et à la concurrence acharnée entre Sochepress et Sapress, l’entreprise française Presstalis, anciennement Nouvelles messageries de la presse parisienne, met la main...