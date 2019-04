Rita El Kadiri: “Il faut prôner une approche empirique et se détourner des motivations politiques et partisanes”

Dans toute décision relative à l’éducation de nos futures citoyens, il est primordial de minutieusement prendre en compte les impacts possibles sur les élèves et, plus généralement, les étudiants. Que l’on négocie un mauvais virage et ce sont des générations entières qui en pâtiront. Surtout lorsqu’il s’agit de stratégies politiques qui touchent l’éducation et donc la qualité des apprentissages. En outre, nous ne devons jamais perdre de vue les considérations pédagogiques qui doivent intimement s’articuler avec toute réforme portant sur l’utilisation des langues dans l’enseignement.

Il existe en effet une myriade de considérations liées au développement cognitif et aux capacités d’apprentissage de l’élève. Les recherches académiques abondent sur le sujet des vecteurs linguistiques. Des règles en la matière sont clairement établies. Il faut prendre soin de respecter ces fondements...