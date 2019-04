🔑 Lionel Astruc: "La fondation Bill Gates fait plus de mal que de bien en Afrique"

Le mythe fondateur raconte l’histoire d’un Ă©tudiant amĂ©ricain surdouĂ© qui a lancĂ© sa boĂźte d’informatique dans son garage en 1975. Aujourd’hui, Bill Gates, le patron de l’entreprise quasi monopolistique Microsoft, possĂšde une fortune de 98,8 milliards de dollars.

Il est le deuxiĂšme homme le plus riche du monde, selon le dernier classement Forbes. Depuis 2000, la fondation Bill et Melinda Gates, qu’il a crĂ©Ă©e avec sa femme, a Ă©galement fait de lui le chef de file mondial des philanthropes. Elle affiche un budget annuel de 4,5 Ă 4,7 milliards de dollars et agit dans le monde entier dans des domaines allant de l’éducation Ă la santĂ©, en passant par l’agriculture et la lutte contre la pauvretĂ©.

En 2010, aux cĂŽtĂ©s de l’autre milliardaire-philanthrope Warren Buffet, Bill Gates s’est mĂȘme engagĂ© Ă donner la majoritĂ© de sa fortune de son vivant, ne laissant qu’une maigre part...