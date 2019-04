Génocide rwandais: la mémoire à fleur de peau

De vieux vêtements déchirés flottent au vent, suspendus sur un fil au milieu de ce qui ressemble à un terrain vague dans le quartier de Kabuga. En y regardant de plus près, on remarque de la terre accrochée au tissu, et du sang maculant pantalons et chemises. Ces habits viennent d’être retrouvés dans des fosses communes où ont été enterrées des dizaines de milliers de personnes il y a vingt-cinq ans, durant le génocide contre les Tutsis.

Le terrain vague n’en est pas vraiment un : il y a quelques mois, habitations et restaurants recouvraient encore l’endroit situé à une heure de route de la capitale, Kigali. Mais tout a été détruit pour permettre des fouilles. “Nous avons eu une information, quelqu’un qui connaît bien les lieux et qui a vu ce qu’il s’est passé en 1994 a ressenti le besoin de parler, il nous a dit qu’il fallait jeter un œil par ici”, explique Innocent Gasinzigwa, responsable de l’antenne locale d’Ibuka, une association de survivants du génocide qui aide les autorités dans leurs enquêtes.