Nouveau format, nouveaux participants et attentes: Tout ce qu'il faut savoir avant le tirage au sort

C’est dans le cadre mythique des pyramides de Gizeh que sera effectué ce soir le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2019 qui se tiendra en Egypte du 21 juin au 19 juillet. Pour la première fois en 17 ans, le Maroc abordera ce tirage au sort avec le statut de tête de série pour les phases de poules.

24 équipes

La 32e édition de la Coupe d’Afrique des nations sera aussi la toute première à 24 équipes (contre 16 jusqu’à présent). Ces dernières seront réparties en six groupes comprenant chacun quatre équipes. Les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes sur l’ensemble du premier tour se qualifieront pour la suite de la compétition. C’est l’autre nouveauté de cette édition. En effet, la nouvelle formule de la compétition introduit, pour la première fois de l’histoire de la CAN, des huitièmes de finale.

Un chapeau 2 très relevé

Pour le tirage au sort, en dehors de l’Egypte, pays hôte et du Cameroun, tenant du titre, les équipes ont été réparties en quatre chapeaux en fonction de leur classement FIFA. Le Maroc (45e mondial) a été placé dans le premier chapeau . Ils sont donc assurés de ne pas tomber dans le même groupe que les autres équipes du même chapeau : l’Egypte et le Cameroun donc, mais aussi le Sénégal, le Nigéria et la Tunisie.

Il faudra cependant se méfier d’un chapeau 2 très relevé, composé de la République démocratique du Congo, l’Algérie, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Mali, et la Guinée.

Les chapeaux 3 et 4 sont majoritairement composés de sélections habituées à porter l’étiquette de “petit poucet”. Parmi elles, Madagascar, le Burundi, et la Mauritanie, les bizuts de la compétition.

Répartition des équipes qualifiées pour la CAN 2019 : Chapeau 1 : Égypte, Cameroun, Sénégal, Tunisie, Nigéria, Maroc Chapeau 2 : République démocratique du Congo, Algérie, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Guinée Chapeau 3 : Afrique du Sud, Ouganda, Benin, Mauritanie, Madagascar, Kenya Chapeau 4 : Zimbabwe, Namibie, Guinée Bissau, Angola, Tanzanie, Burundi

Attentes

Si le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaâ a confié, à de nombreuses reprises, que l’objectif était la victoire finale pour les Lions de l’Atlas pour cette CAN 2019, le sélectionneur national s’est montré un peu plus réservé. Dans un récent entretien accordé au site sénégalais Emedia, Hervé Renard, qui participera à sa septième CAN, a affirmé qu’aucun groupe ne serait “facile” tout en soulignant le fait qu’il “fallait se méfier de tout le monde”.

Lors d’un récent entretien accordé à TelQuel, le sélectionneur double champion d’Afrique affirmait qu’il fallait aussi compter avec des nations comme le Sénégal, le Cameroun ou encore l’Egypte. Les Lions de l’Atlas n’ont remporté qu’une seule édition de la CAN. C’était il y a 43 ans à Addis-Abeba.