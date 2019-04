Art urbain: Ghizlane Agzenaï, la géométrie à l'épreuve

Plateaux garnis de petits fours, salon VIP, photomaton live, piste de danse XXL, et derrière les platines, Daox, le fils prodige de l’électro marocaine… Le 21 mars dernier, la Galerie 38 inaugurait en grande pompe, dans sa section consacrée aux arts urbains, la toute première exposition personnelle de Ghizlane Agzenaï : “TOTEM”.

Une première pour l’artiste et pour le paysage de l’art urbain marocain, où l’absence criante de femmes se fait cruellement sentir depuis le boom de la discipline dans le courant des années 2000. Et même une véritable consécration, car si les quelques femmes artistes opérant dans le milieu ont pu faire leurs preuves, ces dernières années, dans des festivals de street-art tels que Jidar à Rabat ou encore Sbagha bagha à Casablanca, aucune n’était parvenue, auparavant, jusqu’aux cimaises d’une galerie marocaine. On les compte d’ailleurs sur les doigts d’une main, ces galeries qui acceptent de représenter cette discipline encore jeune et mal comprise.

L’artiste puise avant tout son inspiration dans la culture underground

La majorité d’entre elles préférant se rabattre, sans doute par frilosité ou par...