Près de 12 tonnes de haschich saisies à Guerguerat

..La saisie a eu lieu à Guerguerat, à proximité de la frontière entre le Maroc et la Mauritanie. Elle s’est soldée par l’arrestation du chauffeur et du transitaire au poste-frontière, a précisé la police marocaine mercredi soir dans un communiqué.

La drogue était dissimulée dans « des meubles de cuisine à bord d’une remorque d’un camion immatriculé au Maroc« , a ajouté la DGSN. Elle a été remise à l’administration des douanes et les suspects vont être entendus par la police judiciaire marocaine en charge de l’enquête, selon le communiqué.

Le Maroc est le premier producteur mondial et l’un des principaux exportateurs de résine de cannabis, selon l’Office de l’ONU contre la drogue et le crime (ONUDC). En 2018, la police a saisi 52 tonnes de résine de cannabis, 1,65 tonne de cocaïne et 1,3 million de « comprimés psychotropes hallucinogènes et d’ecstasy », selon un bilan officiel.