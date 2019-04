Le Rwanda renait de ses cendres, vingt-cinq ans après le génocide

Elles retournaient dans leur pays après trente ans d’exil. Elles en avaient rêvé de ce retour, surtout la vieille Rosalie. Elle qui voulait finir ses jours sur la terre de ses ancêtres. Mais le Rwanda du lait et du miel avait disparu. C’était désormais un charnier à ciel ouvert”. (Petit Pays, Gaël Faye). Le temps a passé à Kigali. Vingt-cinq ans, c’est long quand même. Et en même temps, si proche. Des hôtels luxueux pullulent à chaque coin de rue, les conifères verdoyants poussent sur les proprettes avenues bétonnées, les femmes et hommes d’affaires commandent un café glacé à la va-vite, le smartphone à la main. On se croirait presque dans un Singapour africain, comme en rêvait Paul Kagame. “Le développement est un marathon qui doit être couru comme un sprint”, disait-il dans une tribune publiée en 2013 dans le Wall Street Journal.

Tel le phénix qui meurt et renait de ses cendres, le Rwanda s’est relevé. Aujourd’hui, il brille. “En 1994, il n’y avait pas d’espoir, juste de l’obscurité. Aujourd’hui, il y a de...