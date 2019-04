Antoine Dutheil de la Rochère, DG de la SMT : "Les taxes sur le tabac ont augmenté de 36% en 7 ans"

Depuis le début d’année, il y a eu deux annonces de hausse des prix des tabacs au Maroc, le 1er janvier, puis le 1er avril. Si ces augmentations ont « choqué l’ensemble des consommateurs », la Société marocaine des tabacs, qui détenait jusqu’en 2012 le monopole du marché, estime qu’il faut se plier aux décisions fiscales de l’Etat. Son directeur général Antoine Dutheil de la Rochère nous détaille comment cela a aussi impacté leur marge.

TelQuel : Approuvez-vous la décision du gouvernement d’augmenter les taxes sur les tabacs ?

Antoine Dutheil de la Rochère : Nous sommes un contribuable comme un autre. La définition de la politique fiscale est du ressort des autorités, notre devoir est de respecter la législation et les choix qui sont faits par le royaume. Dans le cadre du projet de loi de finances, une loi a été votée modifiant la fiscalité sur les tabacs, nous nous y plions. C’est notre position. Dans tous les pays, les opérateurs de tabac respectent la législation fiscale et se conforment aux exigences de l’Etat. L’Etat est souverain et cela fait partie de...