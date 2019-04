Droits de l'Homme, Genève, Berm... Les détails du dernier rapport Guterres

Près de six mois après son dernier rapport, et en vue de l’écriture de la résolution relative au mandat de la Mission des Nations Unies au Sahara (MINURSO), le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a remis le 2 avril son traditionnel rapport sur la situation au Sahara au Conseil de sécurité et aux parties concernées. TelQuel a pu consulter la copie avancée de ce rapport (copie intégrale en fin d’article), soumise 24 heures avant la version finale, et dans laquelle le secrétaire général de l’ONU revient sur l’évolution du conflit durant ces six derniers mois. Une période marquée notamment par les deux tables rondes organisées par son envoyé personnel Horst Köhler, mais aussi de multiples violations de l’accord militaire numéro 1. Dans ce rapport, le premier fonctionnaire de l’ONU interpelle également le Maroc sur des violations des droits de l’Homme dans la région. Tour d’horizon.

“Calme relatif” à l’ouest du mur de défense

Suite aux injonctions du Conseil de sécurité en 2018, le Polisario s’est retiré de la zone tampon de Guergarat entre octobre (date du dernier rapport d’Antonio...