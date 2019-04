Au moins huit morts dans un accident de la route à Moulay Bousselham

L’accident s’est produit à la suite d’une collision entre un camion et une voiture transportant des ouvriers agricoles, ont précisé les autorités, citées par l’agence de presse MAP. De son côté, le site d’information le360.ma fait état de 14 morts et de 30 blessés. Les personnes blessées ont été transportées dans plusieurs hôpitaux de la région, et une enquête sur les circonstances du drame a été ouverte, précise la MAP.

Le Maroc a lancé une “stratégie nationale de la sécurité routière”, avec comme objectif affiché de réduire de moitié le nombre d’accidents d’ici 2026. Près de 3.500 personnes trouvent chaque année la mort dans des accidents sur les routes du royaume.

Avec agences