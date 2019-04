Maisons du Monde: Nouvelle collection printemps/été 2019 !

Voilà l’été ! C’est la petite musique que nous avons dans la tête ! Mais avant cela, pensons au Printemps, avec son lot de fleurs, de douceur et de lumière enveloppante. Cette année, nos stylistes jouent habilement la transition entre les saisons : couleurs bucoliques, pastels mais aussi washées par l’océan, teintes de nudes, de lin et d’écru…

toutes ces nuances accompagnent le Printemps, pour mieux accueillir l’été et ses jaunes ocres, dorés, ses bleus indigos, ses verts émeraude…relevés ici ou là par un rouge tropical. Pour finir sur une note hyper vitaminée, composée de jaune étincelant, de vert mint, et de rose gourmand ! C’est dit, la saison de la zénitude est ouverte !

La clé des champs

Les beaux jours arrivent et apportent avec eux une envie de simplicité et d’authenticité qui se traduit jusque dans la déco. Les citadins s’impatientent et rêvent de retrouver leur petit coin de campagne. Comme un avant-goût de cette pause estivale, les intérieurs s’offrent une parenthèse qui fleure bon le linge qui sèche au soleil et les bouquets de mimosa fraîchement cueillis. On l’aura compris le « Naturel » s’impose en maître dans cet univers où métal et cuir, aux accents industriels, font bon ménage avec la gamme de vert amande, de beige et de moutarde. Déclinés sur des lins lavés, ils s’habillent de rayures, de carreaux et de motifs floraux pour que nos intérieurs des villes deviennent des intérieurs des champs !

Sous le soleil exactement

Un vent de fraîcheur et de liberté souffle sur ce bungalow situé au bout de la plage, véritable refuge des surfeurs de passage. Ici, on prend le temps de vivre : les heures défilent au gré des siestes à l’ombre des palmiers, des baignades dans l’océan et des expéditions dans la nature toute proche. Pour prolonger le voyage, les matières délavées, comme blanchies par le soleil, s’invitent dans la déco et se teintent de rose, de bleu ou de vert pastel. En parfaite harmonie, les patines artisanales, les matières naturelles, le bois blanchi, le cordage et le grès s’offrent une place de choix dans le décor. Au fil du temps, le bronzage s’estompe mais les motifs de feuillage exotique donnent l’impression d’être toujours là-bas !

Chic, calme et volupté

L’agitation de la ville ne franchira pas la grande porte tambour de cet hôtel chic et élégant. Loin du bling-bling, le style classique domine, twisté de touches artisanales et Art Déco. Les objets glanés au gré des voyages donnent à l’endroit un petit air de lodge, comme une ode à la zénitude. L’heure est à la quiétude dans une ambiance feutrée où les nudes, les lins, les écrus et les teintes poudrées forment un camaïeu qui se décline sur des matières naturelles. Le noir profond souligne de son élégance les courbes des objets. Les motifs de palmier s’illuminent au gré du lamé, du laiton, du verre irisé ou du doré, pour nous rappeler, par petites touches, que nous sommes bien sous le soleil !

On dirait le sud…

Une belle villa vous attend au bord de l’eau… Le ciel bleu azur se reflète dans une mer cristalline, la plage de sable blanc est immaculée et la piscine à débordement, nichée dans un écrin de verdure, n’attend que vous. Le dépaysement est déjà total mais le voyage se poursuit à l’intérieur où la déco bord de mer se réinvente dans une version chic aux détails soignés. On y retrouve la palette des bleus, des verts, quelques notes d’indigo ou de turquoise réchauffées par des jaunes ocre. Les poissons stylisés et les rayures marines tirant sur le bayadère prennent une allure chic qui leur va si bien ! Feuillages modernisés et motifs batiks s’invitent également sur les imprimés pour nous rappeler qu’une touche de végétal rend le bord de mer si idyllique.

Evasion garantie !

Amoureux d’exotisme, de voyages et d’aventures, vous êtes au bon endroit ! Ici, la nature reprend ses droits : elle est exubérante et luxuriante. Les stylistes sont parties à la découverte du jardin de pamplemousse et se sont inspirées du rouge intense des fleurs tropicales. Les feuillages sont denses, d’un vert profond et abritent tigres, toucans et perroquets. Les influences se mélangent pour donner tout son éclat à la déco : les imprimés s’inspirent du wax et de l’ikat, dans des nuances de bleu et de magenta. Les bois foncés, le rotin tressé, et des touches de velours agrémentées de motifs tropicaux, créent une atmosphère chic et chaleureuse, qui invite à la détente.

It’s summer time

Ici, on ne se prend pas au sérieux : un vent de fraîcheur souffle sur cette déco féminine, graphique et résolument peps ! Un shoot de vitamines à consommer sans modération, en total look pour les plus dé lurées ou par petites touches pour les plus sages. Le moral dans les chaussettes ? La prescription est simple ! Débutez par une dose de vitamines avec les roses cuits ou abricotés, le jaune banane, le bleu azur ou le vert mint. Ajoutez une touche d’humour et de fantaisie grâce aux baigneuses et aux sirènes qui admirent les arcs-en-ciel. Poursuivez avec une once de gourmandise : la banane, sans oublier la pastèque ou le cornet de glace, ornent des aplats naïfs ou des collages. Place enfin à une note de mignonnerie insufflée par une joyeuse bande de chats espiègles, de toucans malicieux ou de flamands taquins !