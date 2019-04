L'impression des diplômes confiée à Dar Al Sikkah

Le ministère de l’Education nationale et Dar-Al Sikkah ont signé le 29 mars une convention conjointe. En vertu de ce texte, l’institution chargée d’émettre la monnaie marocaine sera désormais chargée de concevoir l’ensemble des diplômes remis par le ministère de l’Education nationale parmi lesquels le baccalauréat et les attestations émises par enseignement supérieur. Cet accord a été signé par le wali de Bank Al Maghrib, Abdellatif Jouahri et le ministre de tutelle, Saaid Amzazi.

Le but de cette convention : diminuer le risque de falsification des diplômes “à l’aide des technologies les plus récentes adoptées internationalement”, indique un communiqué du ministère de l’Education diffusé le 1er avril. Pour le département de Saaid Amzazi, cette convention permettra également de renforcer la “crédibilité des certificats et diplômes nationaux aux niveaux national et international”. En vertu de cet accord, qui s’étend sur les dix prochaines années, c’est Bank Al Maghrib qui sera chargé de la conception et de la préparation des diplômes.