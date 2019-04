Zakaria Boualem et le scénario des manifestations

Le Boualem est tombé cette semaine par hasard sur une vidéo mettant en scène un grand classique de la politique marocaine. La scène se déroule dans la rue, de nuit, et elle respecte en tout point les standards de notre production nationale telle qu’elle se déroule sous nos yeux depuis des années. On y voit, d’un côté, des manifestants armés de téléphones et de quelques pancartes exposant leurs doléances, et de l’autre, nos forces de l’autorité et leurs canons à eau, aspergeant avec enthousiasme tout ce beau monde pour mettre un terme à cette affaire. Notre héros a cherché à en savoir plus, et il est tombé sur cet autre grand classique de la politique marocaine : l’article qui explique avec aplomb que ces gens sont “manipulés” pour servir un “agenda”.

Tout ceci est d’un classicisme implacable, c’est tellement prévisible que ça devient déprimant. Nous avons donc une sorte de scénario officiel, que nous allons décrire ci-après, mesdames et messieurs. A intervalles réguliers, chez nous, des gens envahissent la rue pour signifier leur mécontentement. Ils sont en général pacifiques, et...