Un Marocain naturalisé italien par Salvini pour son "héroïsme"

L’histoire d’Adam et Ramy, un Marocain et un Egyptien âgés respectivement de 12 et 13 ans, a tout d’un scénario de film. Le 20 mars, les deux adolescents ont évité une véritable tragédie dans la localité de San Donato Milanese, située dans la province de Milan (nord de l’Italie). En effet, les deux garçons figuraient parmi les 51 enfants pris en otage, avec un professeur et une surveillante, par le chauffeur d’un bus scolaire. Ousseynou Sy, un homme âgé de 47 ans a tenté de brûler le véhicule qu’il conduisait après avoir ligoté les enfants et versé de l’essence par terre. Durant cette prise d’otage, il a également menacé les passagers avec un couteau.

“Ce n’est pas un film”

Malgré la peur ambiante, les deux garçons sont restés lucides. Ramy est le premier à tenter de contacter les autorités mais son portable tombe et se brise. C’est ensuite le jeune Marocain, Adam, qui prend le relais et parvient à joindre les policiers. “On nous enlève dans un bus avec des élèves. On nous menace avec un couteau. Le professeur est devant, il est pris en otage. Le chauffeur a un couteau. Vite ! Il y’a de l’essence par terre. Je vous en supplie appelez quelqu’un. Ce n’est pas un film… On ne peut pas mourir à cinquante”, implore le garçon au bout du fil. Les policiers ne doutent pas un instant de la sincérité de leur interlocuteur et se rendent rapidement sur place pour éviter le pire. Les enfants sont sauvés et le preneur d’otage arrêté.

Aujourd’hui en détention provisoire, il affirme “avoir agi après avoir entendu la voix des enfants en train de mourir dans la Méditerranée”. “Je l’ai fait pour l’Afrique, pour que les Africains restent en Afrique et qu’il n’y ait pas de morts en mer”, a-t-il encore déclaré. Montrant “des signes évidents de déséquilibre”, selon son avocat Davide Lacchini, il a également dit vouloir “prendre un avion, revenir en Afrique et utiliser les enfants comme bouclier”, rapporte l’agence de presse italienne Ansa.

Dimension politique

Adam et Ramy ont donc joué un rôle essentiel dans cette opération de sauvetage. Tous les deux issus de l’immigration et nés en Lombardie, les deux garçons ne possèdent pas pour autant la nationalité italienne. Mais leur histoire ainsi que leur courage ont permis de rouvrir le débat dans la Botte concernant le “jus soli”, le droit du sol, pour l’obtention de la nationalité italienne.

Malgré quelques tentatives pour évoquer le sujet, cette question ne fait pas partie de l’agendadu gouvernement actuel qui reste catégorique sur ce sujet. S’adressant à Ramy à l’occasion d’un évènement dans la région de Milan, le ministre de l’Intérieur Matteo Salvini a déclaré que le jeune Egyptien pourrait changer la loi relative à la nationalité italienne “quand il sera élu parlementaire. Pour l’instant la loi sur la citoyenneté est bien comme elle est”.

Les élus ont toutefois longuement débattu de la question de l’octroi de la nationalité aux deux jeunes héros, suscitant même des tensions au sein de la majorité, notamment entre la Ligue de Matteo Salvini et le Mouvement 5 étoiles (M5S). Le débat s’est focalisé en particulier sur le garçon égyptien, dont un membre proche de la famille aurait un passé criminel.

Lundi le leader du M5S, Luigi Di Maio, déclarait : “il faut lui donner la nationalité, ce n’est plus possible de tourner autour de la question”. Matteo Salvini, ministre de l’Intérieur, s’était déjà prononcé contre, rapporte l’Ansa. Pour le ministre de la Justice Alfonso Bonafede, également membre du M5S, “il faut reconnaître son mérite et donner une reconnaissance importante à un enfant qui a été capable d’être fort et éviter une tragédie. Il faut donner la nationalité à Ramy”.

Le succès qu’ont connu les garçons dans les médias et sur le web a pourtant réussi à atténuer clivages et tensions. Ramy a même été contacté par son idole, le footballeur Paul Pogba, qui lui a promis de le rencontrer. Si bien que Matteo Salvini a fini par renoncer à ses positions et s’est prononcé en faveur de l’octroi de la nationalité italienne au jeune Egyptien. “Oui à la citoyenneté pour Ramy parce que c’est comme s’il était mon fils, il a montré qu’il avait compris les valeurs de ce pays. Le ministre doit faire respecter les lois. Face à des actes de courage les lois peuvent être dépassées”, a-t-il déclaré, cité l’agence italienne.

Matteo Salvini a par ailleurs invité mercredi les deux garçons, ainsi que les douze policiers ayant déjoué cette prise d’otage au Palais du Viminal à Rome, siège de la présidence du Conseil. Il a tenu à souligner que la nationalité sera octroyée “seulement à Ramy et Adam”, souhaitant par cela éviter toute confusion concernant cette concession inhabituelle. Une récompense pour les deux garçons qui ont fait part de leur souhait d’intégrer la police italienne.