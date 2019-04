Jésus, comme nulle part ailleurs dans le monde arabe

Il y a un je-ne-sais-quoi entre les murs de l’institut Al Mowafaqa, à quelques pas de la cathédrale Saint-Pierre à Rabat. Un ascétisme sporadique, une allégresse prudente. Une atmosphère studieuse, aussi. À neuf heures, pas de sonnerie stridente, les élèves se réunissent d’eux-mêmes dans une petite salle de classe aseptisée pour la “méditation”, terme habilement choisi, au carrefour du laïc et du mystique. Il s’agit pourtant bien d’une prière, d’un Pater noster qui se clôture inéluctablement par un amen, qu’on chuchote, chantonne, clame, c’est selon. Parfois, c’est un catholique qui conduit la prière, parfois un protestant.

Plus que l’alternance religieuse, Al Mowafaqa vise l’œcuménisme intra-chrétien, la conscience spirituelle “d’appartenir à une et même grande famille: le christianisme”, explique Jean Koulagna, professeur d’Ancien testament et de philosophie biblique. Sa nomination au poste de directeur de l’institut, il y a six mois, n’étonne guère: il est lui-même un pur produit holistique. Protestant luthérien originaire du nord du Cameroun — moitié musulman, moitié chrétien —, il a fait une partie de son cursus chez les frères dominicains, des catholiques.

Fondé en 2012...