Omar Raddad, condamné sans preuves

Ici, un homme est “mort”. De jour, dans une ambiance à perturber l’habituelle quiétude azuréenne où siège le Palais de justice, à quelques encablures de la Méditerranée. Ce 2 février 1994, la Cour d’assises des Alpes-Maritimes, à Nice, condamnait Omar Raddad à dix-huit ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Ghislaine Marchal, son employeur et veuve richissime. Le premier jour du reste de sa vie.

Au terme de dix jours de débats animés, la vie de cet immigré marocain de 32 ans, funestement devenu le jardinier le plus célèbre de France en deux ans et demi, va s’en trouver changée “Madame (Marchal) est morte, mais moi aussi vous m’avez tué”, suffoquera-t-il, devant l’audience. Lui, a passé plus de deux ans dans une prison de Grasse, les cheveux déjà poivre et sel à 32 ans, le visage blafard. Il a été désigné coupable du meurtre de sa riche patronne, retrouvée morte dans sa villa à Mougins le 24 juin 1991, le corps mutilé et une énigmatique inscription, en lettres de sang, trônant au milieu de la scène du crime...