🔑 [Interview] Mohammed Benmoussa: “Notre classe politique n’est pas animée par la volonté de faire, mais par la volonté d’être”

Contraint Ă la stagnation en raison d’une dynamique de production en berne, d’une fragilitĂ© atavique du tissu des TPME et d’un volume d’investissement privĂ© qui ne donne aucun signe de redĂ©collage, le Maroc bute sur un plafond de verre et s’englue dans une sĂ©quence de croissance sans emplois qui dure. Comment en est-on arrivĂ©s lĂ et, surtout, comment en sortir? Economiste, consultant expert en politique Ă©conomique, fiscalitĂ© et finances publiques, homme d’entreprise, ancien banquier et ancien acteur du marchĂ© financier et boursier, Mohammed Benmoussa nous Ă©claire sur la profondeur du malaise qui Ă©treint l’économie marocaine.

Les chiffres d’un sondage menĂ© par la CGEM en disent long sur le pessimisme des chefs d’entreprises marocains quant Ă l’avenir. L’atonie Ă©conomique semble se pĂ©renniser. Pourquoi?

“Le problĂšme de notre Ă©conomie n’est pas conjoncturel. Notre stratĂ©gie de dĂ©veloppement contient des failles importantes” Mohammed Benmoussa

Les chefs d’entreprises sont dans un Ă©tat d’esprit totalement diffĂ©rent de celui qui est officiellement vĂ©hiculĂ© par la CGEM. Sans doute font-ils preuve de plus de clairvoyance lorsqu’ils s’adressent anonymement Ă des sondeurs....