L'istiqlal soutient Omar Hejira, condamné à de la prison ferme

Le comité exécutif du parti de l’Istiqlal apporte son soutien à Omar Hejira, maire de la ville d’Oujda et cador du parti de la balance, récemment condamné en appel à deux ans de prison ferme pour “détournement de fonds publics et fraudes”. Le comité dit avoir “suivi avec une grande attention les détails et dessous de l’affaire” et exprime “sa grande préoccupation de l’évolution de ce dossier”. “Le comité soutient le frère Omar Hjira et exprime sa solidarité dans sa volonté d’enclencher un pourvoi en cassation conformément à a la loi”, écrit l’instance centrale du parti de la balance dans un communiqué publié le 28 mars sur son site.

à lire aussi Condamnés à la prison ferme, les élus Omar Hejira et Abdenbi Bioui iront en cassation

Président de la commune d’Oujda, depuis plus de neuf ans, le député Istiqlal a été condamné le 20 mars à deux ans de prison. Dans la même affaire qui fait suite à la publication d’un rapport de la Cour des comptes pointant des irrégularités dans des projets montés à Oujda, Abdenbi Bioui, président PAM du Conseil régional de l’Oriental, a écopé d’une année de prison ferme pour “détournement de fonds publics et fraudes”. En première instance, les deux hommes forts de l’Oriental ainsi que 15 autres personnes impliquées dans l’affaire ont été acquittés. Après le jugement en appel, les avocats des accusés ont déposé un recours auprès de la Cour de cassation.