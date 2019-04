Le grand chantier de Bricoma

“Une entreprise, c’est un peu comme un enfant. Il faut d’abord lui inculquer les bases pour ensuite la voir grandir, avant de lui donner son indépendance et de la voir voler de ses propres ailes”. C’est par cette métaphore que Mohamed Filali Chahad, PDG de Bricoma, décrit le cycle de vie de son entreprise. Après 15 ans de présence sur le marché du bricolage, Bricoma a entamé une nouvelle phase dans son développement, visant à transformer cette “structure familiale” en entreprise disposant d’une “organisation institutionnelle”.

Cette étape est symbolisée par l’annonce de l’ouverture du Ryad Square, un centre commercial qui s’étend sur 30.000 m² et qui devra permettre à la holding, dirigée par ce chef d’entreprise à l’accent fassi bien prononcé, de parachever sa vision 2015-2020 et d’envisager, dans un horizon plus ou moins proche, une éventuelle ouverture de capital qui pourrait passer par une introduction en Bourse. Un grand chantier donc, et une stratégie long-termiste.

L’écrin Ryad Square

Hamza Bernoussi, directeur général de FC2B

“Pour rentabiliser ce terrain et l’investissement de 220 millions de dirhams qu’il a nécessité, nous...