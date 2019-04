Le Crédit Agricole dans le vert

Tous les voyants sont au vert pour le groupe Crédit Agricole du Maroc. Dans un communiqué, la banque de Tariq Sijilmassi a publié ses résultats financiers pour l’année 2018. Pour son bilan total annuel, l’institution financière a franchi la barre symbolique des 100 milliards de dirhams, atteignant 107 milliards de dirhams en 2018, soit une hausse de 10% par rapport à 2017 (97 milliards de dirhams).

Le produit net bancaire a quant à lui gonflé de 40 millions de dirhams depuis décembre 2017, pour stationner à 3,97 milliards de dirhams fin 2018. En progressant de 5%, le résultat net du groupe atteint 621 millions de dirhams, contre 592 millions de dirhams en 2017. Le résultat net part du groupe s’est hissé à 626 millions de dirhams contre 575 millions de dirhams en 2017, soit une progression de 9%.

Depuis son lancement en 2009, le Crédit agricole a consacré 55 milliards de dirhams au Plan Maroc Vert. Une enveloppe totalisant 25 milliards de dirhams a été mobilisée au cours des quatre premières années de la stratégie. Les 30 milliards de dirhams restants ont été injectés lors de la seconde phase du plan. Cette somme a permis à la fois et d’améliorer le revenu des agriculteurs et de financer des projets d’agrégation, selon le communiqué.

Pour le domaines de l’agro-alimentaire, la banque a principalement financé les filières “céréales et des légumineuses” (37%),“fruits et légumes” (33%) et “viande rouge, lait et aviculture” (33%).