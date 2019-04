Le combat entre Hassan II et Moulay Hicham pour innocenter Omar Raddad

Un pauvre jardinier sans histoire accusé du mystérieux meurtre de sa riche patronne, des ténors du barreau de la Côte d’Azur attirés par le procès comme l’abeille par le miel, une enquête judiciaire peu rigoureuse, une opinion publique divisée… le cas Omar Raddad avait de quoi passionner la France. Mais l’intrigue devait prendre fin en février 1994 lorsque le jeune Rifain a été condamné à dix-huit de réclusion criminelle.

C’était sans compter sur l’entrée sur scène de nouveaux protagonistes marocains. Et pas n’importe lesquels: Hassan II himself et son neveu Moulay Hicham. Le premier veut maintenir le tonitruant avocat Jacques Vergès, tandis que le prince veut confier le dossier à un autre ténor du barreau, Paul Lombard. Les deux membres de la famille royale croiseront ainsi le fer, allant même jusqu’à engager des détectives privés. Une bataille que remportera sans coup férir le défunt roi. Prenant fait et cause pour Omar Raddad, Hassan II finira par obtenir une grâce partielle de “son sujet” auprès de Jacques Chirac, en contrepartie de la grâce royale d’un homme d’affaires franco-marocain impliqué...