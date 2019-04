Incendie : Au souk Ould Mina, les commerçants ont tout perdu

Au souk Ould Mina, l’air carbonisé vous prend à la gorge. Les débris, parfois encore fumants, sont entassés les uns sur les autres. Des bouts de cendre virevoltent et se confondent avec les centaines de guêpes venues butiner les immenses flaques de sucre brun fondu. Hommes et femmes sont assis ça et là par petits groupes.

Si aucune perte humaine n’est à déplorer, les dégâts matériels sont énormes

Certains se risquent à pénétrer dans les boutiques tapissées de cendres pour tenter de récupérer une chaise ou un bout de matelas qui auraient survécu. D’autres sont assis et regardent le peu qui leur reste avec dégoût, accusant encore le coup. Un vendeur de nougat slalome paisiblement entre les gens, portant son plateau rempli de marchandises à bout de bras.

La veille, dimanche...