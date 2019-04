Exposition: Mohamed El Baz, plasticien éditorialiste

L’artiste s’adresse à un monde occupé à “vivre”. On est à la limite du burlesque, du drolatique, sur fond d’imbroglios. “Lumière noire”, cet éclairage obscur qui détecte l’indécelable, invite à un questionnement sur ce qui fait frémir un monde grisé par ce qui le dévoile, le pousse à ses pires retranchements. Une création multiple où se mêlent l’écrit et le visuel, une confrontation qui figure le quotidien.

Un ensemble à première vue disparate, mais qui suggère à l’arrivée des dialogues intenses. Oui, ce sont plusieurs expositions en une. Oui, c’est un agrégat de cris qui fusent. Oui, il y a une subtile symbiose. Voilà qui renvoie à cette écriture automatique, boursouflée de sincérité, née au XIXe siècle. On est face à un ensemble né de subdivisions.

Le travail de Mohamed El Baz donne du fil à tresser, des matières à natter. Fonds et formes, matériaux et techniques se tournent le dos en se donnant furtivement la main. Ça s’imbrique loin des moules, ça discute hors des langages établis. C’est cela -et pas seulement- El Baz. Se limiter à une...