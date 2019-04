Comment Orange Cyberdéfense veut conquérir le Maroc

Paris, La Défense. Des dizaines de tours vitrées laissent filtrer les regards sur des salariés s’activant derrière leurs bureaux. Eux, en revanche ne laissent rien passer. À notre arrivée chez Orange Cyberdéfense (OCD), l’ambiance est différente. Badge, digicode et sas d’accès au CERT (Computer Emergency Response Team). Dans cette zone, des écrans montrent en temps réel les attaques que subissent les clients de l’entreprise demandant à être rapidement neutralisées. Chez OCD, on ne badine pas avec la sécurité.

Notre première étape dans les locaux d’OCD est un showroom où l’on nous présente l’entreprise, son fonctionnement ainsi que sa présence à l’internationale. Une tanière geek où les différentes salles portent les noms de héros de Star Wars. Nous y sommes accueillis par Emmanuel Cheriet, directeur OCD Maroc et Afrique francophone ainsi que Mahdi Bouzoubaa, directeur Marketing et support vente chez Orange Maroc. La thématique du jour ? Les enjeux de la cyber défense au Maroc.

Une base client acquise

Le 24 octobre dernier, au lendemain des assises de l’Association des utilisateurs des systèmes d’information au Maroc (AUSIM), OCD annonçait son implantation...