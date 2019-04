Brahim Belghiti, des mines de charbon au triporteur écolo

S avoir d’où l’on vient

“Génération Jamel Debbouze, Gad Elmaleh et Zidane! C’étaient les seules personnalités auxquelles je m’identifiais étant gamin”, Brahim Belghiti

“Génération Jamel Debbouze, Gad Elmaleh et Zidane ! Les meilleurs ! C’étaient les seules personnalités auxquelles je m’identifiais étant gamin”, s’exclame Brahim Belghiti, sur un ton rieur et nostalgique. Enfant des années 1990, fils d’immigrés marocains originaires de Tiznit, il a grandi dans les anciens bassins industriels du nord de la France et a toujours voulu rentrer dans “son pays” pour contribuer à amorcer un changement.

Il s’oriente vers un baccalauréat technologique en sciences des technologies et de l’ingénieur. Il l’obtient au rattrapage, “j’étais écœuré. Je devais arrêter mes vacances pour retourner réviser”, plaisante-t-il. Mais derrière cet esprit facétieux, notre interlocuteur a le sens du mérite et de l’héritage, parlant avec émotion de ce que ses parents ont fait pour lui: “Nous n’avions rien, et le peu que j’obtenais, je devais travailler pour. C’était une éducation à la dure, mais je n’ai jamais ressenti de manque.” Après le bac, il opte pour un BTS technico-commercial où il découvre...