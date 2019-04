Le pape ne repartira pas les mains vides après sa visite au Maroc

C’est l’évènement du weekend. Le pape François se rendra pour la première fois en visite officielle au Maroc, les 30 et 31 mars. Pour ce déplacement, « tout a été calculé, mesuré à la seconde, jusqu’au cadeau » qu’il recevra, a fait savoir l’archevêque de Rabat Cristóbal López, dans une interview accordée le 27 mars à Europa Press.

« Nous avons pensé à lui offrir une représentation de Jésus avec la croix sur le dos, un travail artistique d’un sculpteur marocain », a affirmé l’Espagnol. Une information qu’avait rapportée EFE, le 19 mars dernier, citant des sources proches de l’archevêque de Rabat. Selon l’agence de presse espagnole, l’œuvre, fabriquée en bronze, serait celle de Sahbi Chtioui, un artiste d’origine tunisienne, installé au Maroc depuis plusieurs années. Elle ferait un mètre de haut et un mètre de large. Elle devrait lui être remise lors de la messe, qui sera célébrée au Complexe Moulay Abdellah et qui devrait rassembler plus de 10.000 fidèles. Un évènement qui constituera l’acte de clôture de la visite papale.

Parmi les cadeaux que devrait recevoir le pape au Maroc, il y a aussi un arganier, « à partir duquel une huile très appréciée est extraite. C’est un arbre qui ne pousse qu’ici au Maroc », détaille Cristóbal López. « Un groupe de jeunes musulmans a préparé cet arbre vivant pour le donner au pape. Je ne sais pas s’il va s’enraciner (au Vatican) car il n’existe pas sous d’autres latitudes. S’il s’enracine là-bas, ce sera un véritable miracle », a-t-il estimé.