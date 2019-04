Al Akaria Développement : une panoplie d’offres immobilières de premier plan à Casablanca

Le Groupe immobilier Al Akaria Développement, qui se spécialise dans la réalisation d’ensembles résidentiels et de lotissements, a développé une offre immobilière parfaitement adaptée aux acquéreurs désireux de devenir propriétaires de leur résidence principale ou secondaire. Une telle offre est caractérisée par l’expertise d’Al Akaria qui possède à son actif pas moins de 20 années d’expérience et qui allie une qualité de finition à un rigoureux respect des délais de livraison.

A Dar Bouazza entre autres, Al Akaria Développement s’est illustré avec ses nombreux projets, dont notamment la Résidence Bab Al Rayane composée de trois ensembles d’immeubles à l’architecture harmonieuse et conviviale, le tout au sein d’un cadre contemporain et sécurisé.

Toujours à Dar Bouazza et après le succès de la première tranche, le projet Les Terrasses de Dar Bouazza 2 a été lancé et est maintenant achevé. La résidence jouit d’une situation privilégiée au cœur de la nature et à proximité de la mer. Elle est composée d’appartements à l’architecture moderne et raffinée et s’organise au sein d’un vaste ensemble paysagé avec piscines et solariums.

Mais ce n’est pas tout ! Al Akaria Développement a également lancé Next House, la signature haut standing du Groupe. Véritable consécration de 20 années de métier et de savoir-faire dans le haut standing, cette marque qui propose un nouvel art de vivre, est en train de devenir l’un des leaders incontestés de l’immobilier du luxe au Maroc.

Un autre projet qui complète l’offre du groupe à Dar Bouazza est Palm Hills, des lots de terrain qui ont un accès direct à la mer et pour lesquels différentes superficies sont proposées.

Le projet Next House Princesses est, quant à lui, situé au cœur du quartier «Les Princesses» en plein centrede Casablanca. Il jouit d’un emplacement de choix, dans une rue à la fois spacieuse et calme, complètement éloignée de l’agitation des artères principales.

Le dernier né du Groupe Al Akaria Développement est le projet Next House Casa Anfa idéalement situé sur le site historique de l’ancien aéroport d’Anfa. Ce complexe résidentiel jouit d’un emplacement exceptionnel, du fait de sa mitoyenneté avec le CAFC notamment, sans compter les commerces, écoles de renom, établissements médicaux, clubs sportifs, restaurants, mosquée, etc. à proximité immédiate de la résidence.

Une nouvelle centralité que tout le monde convoite, qui allie confort de la vie citadine et nature. Le parc central de 50 hectares en fera le nouveau poumon de Casablanca, sans compter les 100 hectares d’espaces verts répartis sur tout le site, avec un accès facilité à toutes les prestations.

Next House Casa Anfa propose un ensemble immobilier unique, qui conjugue calme, sérénité et confort. Le projet, à l’architecture résolument contemporaine, est bâti sur une superficie totale de 5 500 mètres, et est composé de 4 tours (3 tours en R+9 et une tour en R+12) où seront proposés studios, appartements du 2 au 4 pièces, penthouses et duplexs. Un total de 138 appartements bénéficiant d’équipements et de prestations de grande qualité seront construits incluant une salle de Cross Training, des espaces verts, une piscine et un kids club.