Travail des “petites bonnes”: malgré la loi, le statu quo

Avant, on les voyait porter les cartables des enfants à la sortie de l’école, au hammam pour porter les seaux d’eau, elles étaient dans l’espace public. Maintenant on en a honte, on les cache, mais on a quand même recours à leurs services, » témoigne Meriem Othmani, présidente-fondatrice de l’Institut national de solidarité avec les femmes en détresse (INSAF), une association qui depuis 2002 lutte pour l’éradication du travail des « petites bonnes ». En 2010, un collectif dédié à cette cause, dont l’INSAF fait partie, révélait qu’entre 60.000 et 80.000 jeunes femmes âgées de moins de 15 ans étaient employées de maison au Maroc. « Aujourd’hui on ne connait pas leur nombre, » déplore la présidente de l’association qui, depuis le début de ses activités, a pu « sauver et intégrer » 500 d’entre elles dans le circuit scolaire. Focus sur une problématique aux allures de cadavre dans le placard.

Arsenal législatif

Le 2 octobre dernier, la loi 19-12 entrait en vigueur au Maroc. Le texte introduit un nouveau cadre légal pour les conditions de travail et d’emploi de celles qu’il...